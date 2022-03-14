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19:40 14.03.2022

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

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Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Французьке головування у Раді ЄС оголосило про те, що Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із військовою агресією РФ проти України.

"Схвалення COREPER II у взаємодії з нашими міжнародними партнерами четвертого пакету санкцій, який націлений на фізичних та юридичних осіб, залучених до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки", - йдеться у твіттері постпредства Франції при Євросоюзі.

"Ці заходи набудуть чинності з моменту їх швидкої публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу", - наголошується у повідомленні, оприлюдненому ввечері у понеділок.

У ньому також повідомляється, що постпреди схвалили "заяву до СОТ про російську агресію проти України щодо призупинення дії положення стосовно найбільшого сприяння щодо Росії та призупинення розгляду кандидатури Білорусі у СОТ".

Теги: #росія #санкції
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