Окупанти намагаються захопити села навколо Ізюму та обстрілюють житлові квартали українських міст – Генштаб

Російські окупаційні війська роблять спроби заволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюму Харківської області, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00, оприлюдненому у Facebook.

"На більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних сил України та громадянським супротивом місцевого населення. Не маючи значних успіхів ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон, а ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони успішно знищують війська супротивника.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272374668408952