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18:09 14.03.2022

Організації AACSB, AMBA, BGA та EFMD заявили про призупинення акредитації діяльності російських закладів - Міносвіти

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Організації AACSB, AMBA, BGA та EFMD заявили про призупинення акредитації діяльності російських закладів - Міносвіти

Асоціація розвитку університетських шкіл бізнесу (AACSB), Асоціація MBA та Асоціація випускників бізнесу (BGA), Європейський фонд розвитку менеджменту (EFMD) виступили із спільною заявою щодо припинення будь-якої діяльності з акредитації російських закладів.

"Ми глибоко стурбовані швидкою ескалацією гуманітарної кризи, яка є результатом російського вторгнення в Україну. Ми прагнемо підтримувати наші українські бізнес-школи, а також співробітників, викладачів і студентів, коли вони захищають свій спосіб життя та суверенітет", - наводить заяву пресслужби Міністерства освіти і науки України.

Теги: #рф #внз #акредитація
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