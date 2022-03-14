Організації AACSB, AMBA, BGA та EFMD заявили про призупинення акредитації діяльності російських закладів - Міносвіти

Асоціація розвитку університетських шкіл бізнесу (AACSB), Асоціація MBA та Асоціація випускників бізнесу (BGA), Європейський фонд розвитку менеджменту (EFMD) виступили із спільною заявою щодо припинення будь-якої діяльності з акредитації російських закладів.

"Ми глибоко стурбовані швидкою ескалацією гуманітарної кризи, яка є результатом російського вторгнення в Україну. Ми прагнемо підтримувати наші українські бізнес-школи, а також співробітників, викладачів і студентів, коли вони захищають свій спосіб життя та суверенітет", - наводить заяву пресслужби Міністерства освіти і науки України.