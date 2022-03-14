Російські війська зруйнували очисні споруди у Василівці – голова Запорізької ОДА

Унаслідок обстрілів військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, що розташовується у с. Верхній Криниці, зруйновано декілька важливих об'єктів, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

"Крім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації", - написав Старух у телеграм-каналі.

За його словами, навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе.

"Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь якого очищення", - додав він.

Старух заявив, що ремонтні роботи обов'язково буде виконано за першої нагоди.

Джерело: https://t.me/starukhofficial/2767