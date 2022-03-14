Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований на компанії російського ВПК

Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим акцентом на компаніях російського військово-промислового комплексу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зараз ми стоїмо на порозі запровадження нового, четвертого раунду санкцій ЄС. Це будуть санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим акцентом на компаніях російського військово-промислового комплексу", - сказав він на онлайн-брифінгу в понеділок.