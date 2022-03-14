Події

14:18 14.03.2022

Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований на компанії російського ВПК

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Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований на компанії російського ВПК

Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим акцентом на компаніях російського військово-промислового комплексу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зараз ми стоїмо на порозі запровадження нового, четвертого раунду санкцій ЄС. Це будуть санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим акцентом на компаніях російського військово-промислового комплексу", - сказав він на онлайн-брифінгу в понеділок.

Теги: #рф #впк #санкції
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