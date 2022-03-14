Ізраїль взяв на себе шляхетну роль посередника у пошуку миру - Єрмак

Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України, написав у понеділок у фейсбуці голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником з питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою. Уже досягли перших результатів: у рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів українців, які вже перебувають у цій країні. Дякую колегам та сподіваюся на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", - написав також він.