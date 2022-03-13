Події

17:05 13.03.2022

Мобільні оператори запустили послугу доступу до Інтернету в національному роумінгу

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Українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell реалізували можливість користуватися мобільним Інтернетом у рамках національного роумінгу.

Як зазначається у спільному повідомленні компаній, поширеному в неділю, тепер абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками та SMS, а й мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 кбіт/с, щоб обмінюватись повідомленнями у месенджерах або шукати інформацію в інтернеті.

Національний роумінг дає змогу за умови зникнення зв'язку одного оператора підключатися до мережі іншого.

"Наразі наявність мобільного інтернету не менш важлива, ніж дзвінки, адже дозволяє бути на зв'язку з близькими онлайн та перевіряти актуальні новини. Водночас тарифікація послуг у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент", - наголошується у повідомленні.

Для абонентів lifecell роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається, необхідно зробити ручні налаштування.

Абоненти "Київстар" та "Vodafone Україна" можуть скористатися цією опцією, виконавши ручні налаштування на смартфоні та відключивши автовибір мережі.

Як зазначається у повідомленні, у разі, якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Також абонентам важливо щодня намагатися повернутися (підключитись) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Теги: #роумінг #звязок
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