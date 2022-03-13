Події

16:44 13.03.2022

"Нова Пошта" запустила чат-бот для пошуку відкритих відділень

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"Нова Пошта" запустила чат-бот для пошуку відкритих відділень

 Логістична компанія "Нова Пошта" запустила чат-бот для пошуку відкритих відділень і уточнення графіка їхньої роботи.

Як наголошується в повідомленні компанії, поширеному в неділю, чат-бот покликаний полегшити користування послугами "Нової Пошти" і відправку посилок.

У компанії також повідомили, що вже відкрито 1500 відділень по всій Україні.

Водночас компанія щодня відкриває для роботи нові відділення.

"Зверніть увагу, що у відділеннях посилки можна відправити по Україні і закордон, отримати, а також зняти готівку, оплатити мобільний і отримати грошові перекази з-за кордону", - зазначили в компанії.

Теги: #нова #пошта #чат
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