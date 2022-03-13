Події

14:49 13.03.2022

У Каховці почалася акція протесту проти проголошення т. зв. ХНР, в Херсоні окупанти відкрили вогонь у повітря, щоб залякати мітингувальників – "Інформспротив"

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Російські військові почали відкривати вогонь у повітря, щоб залякати учасників акції протесту проти загарбників, яка в неділю проходить у Херсоні, повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив".

"Росіяни відкрили вогонь у повітря для того, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення т.зв. ХНР в Херсоні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім того, об'єднання повідомляє про акцію протесту проти російських загарбників і в Каховці.

"Проти проголошення "ХНР" сьогодні протестують і жителі Каховки. На вулиці вийшло вже понад 6 тисяч осіб", - зазначають в "Інформаційному спротиві".

Теги: #херсон #протести #вогонь
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