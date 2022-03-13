Кличко: резервний фонд Києва збільшено до 1,3 млрд грн для потреб оборони столиці

Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету до 1,3 млрд грн для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні у нас відбулося засідання Київради, у якому взяло участь 68 депутатів від усіх фракцій. Ухвалили такі рішення: збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення", - написав мер столиці у телеграм-каналі в неділю.

Зокрема, за його словами, резервний фонд збільшено для компенсації транспортним підприємствам столиці, зокрема тим, які працюють у режимі укриття (наприклад, метрополітен), компенсації транспортникам, які вивозять людей з передмість, де продовжуються бої - місто допомагає області та надає автобуси "Київпастрансу" для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня.

Також, зазначив Кличко, збільшення резервного фонду пов'язане із необхідністю додаткового фінансування на електро- та теплопостачання міста, інші гострі потреби Києва.

"Резервний фонд, який ми передбачали у бюджеті у мирний час, становить 250 мільйонів гривень. Сьогодні, за умов війни, ми збільшили його до 1,3 мільярда", - повідомив мер Києва.