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14:46 13.03.2022

Кличко: резервний фонд Києва збільшено до 1,3 млрд грн для потреб оборони столиці

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Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету до 1,3 млрд грн для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні у нас відбулося засідання Київради, у якому взяло участь 68 депутатів від усіх фракцій. Ухвалили такі рішення: збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення", - написав мер столиці у телеграм-каналі в неділю.

Зокрема, за його словами, резервний фонд збільшено для компенсації транспортним підприємствам столиці, зокрема тим, які працюють у режимі укриття (наприклад, метрополітен), компенсації транспортникам, які вивозять людей з передмість, де продовжуються бої - місто допомагає області та надає автобуси "Київпастрансу" для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня.

Також, зазначив Кличко, збільшення резервного фонду пов'язане із необхідністю додаткового фінансування на електро- та теплопостачання міста, інші гострі потреби Києва.

"Резервний фонд, який ми передбачали у бюджеті у мирний час, становить 250 мільйонів гривень. Сьогодні, за умов війни, ми збільшили його до 1,3 мільярда", - повідомив мер Києва.

Теги: #київ #фінрезерв
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