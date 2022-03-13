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13:58 13.03.2022

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години - Зеленський

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Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години.

"Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона за 2 години від Маріуполя. Лише 80 км (залишилося – ІФ)", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю.

Як наголосив президент, наразі робиться все, щоб подолати опір окупантів.

"Вони блокують (роботу – ІФ) навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам", - сказав він.

"Усі дипломатичні зусилля, щоб цей вантаж доїхав – подивимося, чи здатні у Москві почути. Ми розуміємо, що всім українцям зараз дуже тяжко. Усім 48 мільйонам українців. Але ми переможемо. І це на 100%".

Зеленський також додав, що наразі вдалося вивезти майже 125 тис. громадян з районів бойових дій на безпечну територію гуманітарними коридорами.

 

Теги: #вантаж #маріуполь #гуманітарний
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