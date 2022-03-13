Події

12:45 13.03.2022

Унаслідок обстрілу Яворівського полігону загинули 35 осіб, поранено 134 - глава ОВА

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Унаслідок обстрілу Яворівського полігону загинули 35 осіб, поранено 134 - глава ОВА

За уточненими даними внаслідок ракетного удару по міжнародному центру миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Яворівському районі Львівської області вранці в неділю загинули 35 осіб,134 травмовані повідомив голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, ми втратили більше героїв: 35 людей загинули внаслідок обстрілу центру миротворчості і безпеки", - написав Козицький в телеграм-каналі в неділю.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих і 57 поранених внаслідок ракетного удару.

 

 

Теги: #область #обстріл #львівська
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