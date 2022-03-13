В Італії перекинувся автобус з українцями, один чоловік загинув – пожежна служба

Одна людина загинула та кілька дістали травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса, який перевозив близько 50 українців, повідомляєя у Twitter Пожежна служба Італії у неділю.

"Після 6.30 на 101 км трасі А14 сталося перекидання автобуса, в якому перебувало близько 50 осіб, всі громадяни України. Працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Пожежній службі повідомили, що наразі встановлено загибель однієї людини, яка перебувала в автобусі. "Інші пасажири поранені, рятувальна операція триває", - повідомили у відомстві.

Трагедія сталася у провінції Форлі-Чезена на схід від Флоренції.

На відео з місця події видно, що автобус перекинувся на бік і лежить у кюветі.