Події

10:36 13.03.2022

За добу ворог здійснив майже 50 обстрілів житлових районів населених пунктів на Харківщині - Синєгубов

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За добу ворог здійснив майже 50 обстрілів житлових районів населених пунктів на Харківщині - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська завдали близько 50 артилерійських, мінометних і ракетних обстрілів по житлових районах Харкова, Чугуєва, Ізюму, Рогані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Порівняно з попередніми днями – ситуація менш напружена (за минулу добу було 84 обстріли - ІФ). Але ЗСУ не втрачають пильності", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, знову спостерігається активність безпілотних літальних апаратів супротивника для розвідки.

Він зазначив, що внаслідок тривалих обстрілів Ізюмського району було пошкоджено установку комплексної підготовки газу біля с. Глазунівки: сталося інтенсивне горіння газу й травмовано одного працівника.

Синєгубов повідомив, що в Осколі відновив роботу психоневрологічний інтернат, обстріляний окупантами 11 березня.

"В Осколі, де окупанти атакували психоневрологічний інтернат, відновили функціонування закладу, там перебувають 350 підопічних і працівники. Паралельно працюємо над евакуацією", - написав Синєгубов.

Він наголосив, що українські воїни не дають противнику просунутися вперед.

"Щодня наші бійці завдають значних втрат противнику і не дають просунутися вперед. У тому самому Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач", - написав Синєгубов.

Теги: #обстріли #харківщина
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