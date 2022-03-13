Окупанти викрали мера Дніпрорудного – голова Запорізької ОДА
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух повідомив про викрадення мера м. Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.
"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Мавєєва Євгена Сергійовича", - написав Старух у Facebook у неділю вранці.
Як повідомлялося, 11 березня з'явилося повідомлення про викрадення російськими військовими мера м. Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, який відмовився від співпраці з окупантами.