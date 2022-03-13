Події

09:59 13.03.2022

Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон

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Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав закрити небо над Україною через обстріл російськими окупаційними військами Міжнародного центру з підтримки миру та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Яворівському районі Львівської області.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" - написав Резніков у Twitter у неділю.

 

Теги: #міноборони #обстріл #полігон
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