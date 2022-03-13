Події

09:17 13.03.2022

Україна завоювала рекордні 29 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

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Україна завоювала рекордні 29 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

Українські спортсмени здобули рекордні 29 медалей на Зимових Паралімпійських іграх у Пекіні.

"Національна збірна України поставила золоту крапку у своєму виступі на Зимових Паралімпійських іграх у Пекіні. У заключний день змагань наші спортсмени святкували перемогу в лижних гонках у відкритій естафеті 4х2,5 км", - ідеться у повідомленні пресслужби Національного олімпійського комітету.

Зокрема, Дмитро Суярко (гайд Олександр Ніконович), Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) принесли Україні 11-те золото і загалом 29-ту медаль у Пекіні-2022. "Це абсолютний рекорд для України на зимових Паралімпіадах", - наголосили в комітеті.

Отже, Україна посідає другий місце на Паралімпіаді з 11 золотими, 10 срібними та 8 бронзовими медалями.

 

Теги: #рекорд #паралімпіада
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