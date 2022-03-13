Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено установку комплексної підготовки газу "Шебелинкагазвидобування", постраждала одна особа - ДСНС

У ніч на 13 березня під час чергового обстрілу ворожі ракети потрапили в установку комплексної підготовки газу ДПУ "Шебелинкагазвидобування", що розташовується поблизу с. Глазунівки Ізюмського району Харківської області.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, інформація про пожежу надійшла від оператора об'єкту о 22:37 12 березня.

"На момент прибуття вогнеборців горіли: будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що знаходиться біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної. Площа пожежі складала близько 300 кв. м", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники перекрили всі запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів і здійснили їх охолодження. Після цього інтенсивність горіння значно зменшилася. За попередніми даними, травмовано одного працівника підприємства, загиблих немає.