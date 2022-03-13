Події

09:08 13.03.2022

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено установку комплексної підготовки газу "Шебелинкагазвидобування", постраждала одна особа - ДСНС

1 хв читати
Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено установку комплексної підготовки газу "Шебелинкагазвидобування", постраждала одна особа - ДСНС

У ніч на 13 березня під час чергового обстрілу ворожі ракети потрапили в установку комплексної підготовки газу ДПУ "Шебелинкагазвидобування", що розташовується поблизу с. Глазунівки Ізюмського району Харківської області.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, інформація про пожежу надійшла від оператора об'єкту о 22:37 12 березня.

"На момент прибуття вогнеборців горіли: будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що знаходиться біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної. Площа пожежі складала близько 300 кв. м", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники перекрили всі запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів і здійснили їх охолодження. Після цього інтенсивність горіння значно зменшилася. За попередніми даними, травмовано одного працівника підприємства, загиблих немає.

Теги: #обстріл #харківщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 13.03.2022
На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

08:57 13.03.2022
Агресор обстріляв Святогірську лавру - СБУ

Агресор обстріляв Святогірську лавру - СБУ

08:29 13.03.2022
Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

06:54 13.03.2022
Район консульства США в іракському Ербілі зазнав ракетного обстрілу, жертв немає - ЗМІ

Район консульства США в іракському Ербілі зазнав ракетного обстрілу, жертв немає - ЗМІ

23:22 12.03.2022
На Харківщині зупинено ворожу колону - Держприкордонслужба

На Харківщині зупинено ворожу колону - Держприкордонслужба

20:40 12.03.2022
Російські окупанти до вечора суботи знову обстріляли міста Сєверодонецьк та Рубіжне – ДСНС

Російські окупанти до вечора суботи знову обстріляли міста Сєверодонецьк та Рубіжне – ДСНС

18:52 12.03.2022
На Харківщині взято під варту місцевого жителя, який передавав представнику РФ відомості про переміщення ЗСУ на території регіону

На Харківщині взято під варту місцевого жителя, який передавав представнику РФ відомості про переміщення ЗСУ на території регіону

15:59 12.03.2022
У Миколаєві внаслідок нічного обстрілу 8 людей дістали поранень, повністю зруйновано 11 будинків – мер

У Миколаєві внаслідок нічного обстрілу 8 людей дістали поранень, повністю зруйновано 11 будинків – мер

13:29 12.03.2022
Внаслідок артобстрілу передмістя Харкова 5 людей поранені, пошкоджено понад 10 будинків - прокуратура

Внаслідок артобстрілу передмістя Харкова 5 людей поранені, пошкоджено понад 10 будинків - прокуратура

12:55 12.03.2022
Російські окупанти вели вогонь із житлових кварталів зайнятого ними Тростянця – А.Геращенко

Російські окупанти вели вогонь із житлових кварталів зайнятого ними Тростянця – А.Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна завоювала рекордні 29 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

Україна завоювала рекордні 29 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

Російський агресор завдав авіаудару по заводу "Зоря" у Миколаєві – голова Миколаївської ОДА

У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

У Харкові рятувальники під завалами знайшли тіло жінки – ДСНС

Окупанти завдали авіаудару Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині

У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

Окупанти завдали авіаудару Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині

Минулої доби українські військові знищили шість одиниць техніки ворога – Генштаб ЗС України

У Китаї спостерігається різке зростання кількості заражень на COVID-19 - Держкомздоров'я КНР

13 березня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА