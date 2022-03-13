На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

У Святогірську російський агресор обстріляв декілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини", а також Святогірську лавру. Одну людину госпіталізовано, дві – звернулися до травмпункту, понад 30 було надано допомогу на місці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Всю сутність "русского мира" продемонстрували російські військові і у Святогірську: їхніми бомбами вони пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини". Крім того, нанесли шкоди двом приміщенням Святогірської лаври, у яких на той час загалом перебувало близько тисячі людей. Серед них – понад дві сотні дітей. В результаті - одну людину було госпіталізовано до лікарні, двоє звернулися до травмпункту у Слов’янську самостійно; ще 30 людям, які отримали незначні поранення, допомога була надана на місці. Пошкоджена інфраструктура навколо лаври, зіпсоване приватне майно", - написав Кириленко на своїй сторінці у Telegram у неділю.