Події

07:35 13.03.2022

Окупанти завдали авіаудару Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині

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Окупанти завдали авіаудару Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині

Київ. 13 березня. ІНТЕРФАКС–УКРАЇНА –Російські окупанти обстріляли рано-вранці в неділю Міжнародний центр миротворчості та безпеки поблизу с. Яворів у Львівській області, повідомляє влада.

"Окупанти завдали авіаудару Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється", - повідомила Львівська ОВА в Telegram.

Прессекретар Академії Сухопутних військ ЗС України Антон Миронович повідомив в ефірі "Суспільного", що ракетний удар здійснили по одній із військових частин. За попередніми даними, загиблих немає, уточнюють інформацію про травмованих і поранених.

"Певну роль відіграло ППО", - сказав Миронович.

 

 

 

 

Теги: #львівщина #ворог #авіаудар
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