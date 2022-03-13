Події

07:10 13.03.2022

У Китаї спостерігається різке зростання кількості заражень на COVID-19 - Держкомздоров'я КНР

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За минулу суботу в Китаї виявлено понад 1,9 тис. нових випадків зараження коронавірусною інфекцією у гострій формі та понад 1,4 тис. безсимптомних, повідомив Державний комітет охорони здоров'я КНР.

З них 1 тис. 807 гострих та 1 тис. 315 безсимптомних усередині країни.

У п'ятницю всередині Китаю зареєстрували 476 нових гострих випадків та 1 тис. 48 безсимптомних. У мегаполісі Чанчунь із населенням 9 млн людей запровадили карантин у зв'язку із поширенням COVID-19.

Загалом за час пандемії в Китаї зафіксовано 115 тис. 466 інфікованих коронавірусом та 4 тис. 636 смертей від пов'язаних з інфекцією захворювань.

Теги: #китай #поширення #коронавірус
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