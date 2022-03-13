Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок планує прийняти лідерів країн, що входять до складу Об'єднаних експедиційних сил, для обговорення нових шляхів тиску на Росію, повідомив офіс прем'єра.

"Європейську безпеку похитнули дії Росії в Україні, і разом з нашими партнерами ми вживемо заходів для забезпечення того, щоб ми стали сильнішими і згуртованішими, ніж раніше", - йдеться в заяві Джонсона.

Він зазначив ,що"разом з партнерами по Північному і Балтійському морях ми повинні забезпечити захист від втручання Росії та її впливу на наші поставки енергоносіїв, економіку та цінності".

Як наголошується в повідомленні, очікується, що лідери погодяться на проведення додаткових військових навчань в Північній Атлантиці і Балтійському морі.

Об'єднані експедиційні сили - створена в 2014 за ініціативою Великої Британії коаліція, до якої увійшли Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція