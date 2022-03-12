Події

20:02 12.03.2022

Українські прикордонники під Маріуполем ліквідували 12 російських військовослужбовців

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Українські прикордонники під Маріуполем у суботу ліквідували 12 російських військовослужбовців, двох взяли в полон, повідомила Держприкордонслужба.

"Захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь. Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. В результаті бою п'ятнадцять російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли", написала Держприкордонслужба України в суботу у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/DPSUkraine

Теги: #маріуполь #ліквідація
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