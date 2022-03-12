Події

19:38 12.03.2022

Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

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Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 79 дітей, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"На сьогодні на 8 ранку підтверджених фактів убитих дітей - 79 осіб", - розповіла Денісова в інтерв'ю TRT.

Також вона зазначила, що зі спеціальних установ в Україні було вивезено 4 769 дітей до інших країн, 2 033 дитини все ще перебувають в установах на окупованих територіях.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0ms2YbmI3hU

Теги: #діти #війна #загиблі
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