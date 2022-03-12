Події

18:52 12.03.2022

На Харківщині взято під варту місцевого жителя, який передавав представнику РФ відомості про переміщення ЗСУ на території регіону

1 хв читати
На Харківщині взято під варту місцевого жителя, який передавав представнику РФ відомості про переміщення ЗСУ на території регіону

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру в держзраді (ст.111 КК України) 52-річному чоловікові, який за завданням представника РФ на прізвисько "Шарап" у період з 24 лютого до 1 березня збирав та передавав інформацію про переміщення особового складу та техніки ЗСУ.

"Підозрюваний збирав та передавав представнику країни-агресора інформацію про переміщення військовослужбовців та військової техніки ЗСУ по території смт Нова Водолага та м. Мерефа Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У порядку ст. 615 КПК України до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Харківській області.

Теги: #харківщина #зрадник
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 12.03.2022
Харків'янина, який продавав ворогові координати критичної інфраструктури, взято під варту - прокуратура

Харків'янина, який продавав ворогові координати критичної інфраструктури, взято під варту - прокуратура

21:26 11.03.2022
ССО ЗСУ знищили колону російської військової техніки у Чугуївському районі на Харківщині - Синєгубов

ССО ЗСУ знищили колону російської військової техніки у Чугуївському районі на Харківщині - Синєгубов

18:22 11.03.2022
За добу на Харківщині загинули десять цивільних, зокрема троє дітей - поліція

За добу на Харківщині загинули десять цивільних, зокрема троє дітей - поліція

15:48 11.03.2022
Будівельні конструкції "Джерела нейтронів" у ХФТІ дістали незначних пошкоджень унаслідок російського бомбардування - ДІЯРУ

Будівельні конструкції "Джерела нейтронів" у ХФТІ дістали незначних пошкоджень унаслідок російського бомбардування - ДІЯРУ

13:28 11.03.2022
Готують евакуацію персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату - ОВА

Готують евакуацію персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату - ОВА

12:32 11.03.2022
Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

12:09 11.03.2022
На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

10:48 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

10:27 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

07:37 10.03.2022
Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

Міська влада окупованого Генічеська подала у відставку – сайт міської ради

Перемога у війні з Росією збереже українську націю - Зеленський

"Укренерго" підтвердило проведення ремонтів пошкодженої електроінфраструктури ЧАЕС

Україна вже здобула три серйозні перемоги на дипломатичному фронті - глава МЗС

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" розвиватиме залізничні переходи з ЄС для збереження експортного потенціалу України та закликає бізнес організувати пункти перевантаження у вагони стандарту ЄС

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

У Чернігівській області звільнено два населені пункти та захоплено понад десять одиниць техніки окупантів – Міноборони

Через невдалу спробу наступу противник змушений змінити тактику, почастішали спроби російських військових самостійно повернутися до РФ – Генштаб ЗСУ

Міська влада окупованого Генічеська подала у відставку – сайт міської ради

Україна потребує міжнародної фінансової підтримки держбюджету - Зеленський

Райффайзен Банк домовився про обмін готівкових гривень на євро для українців в Австрії

Переговори з РФ продовжуються безперервно у відеоформаті, створено спеціальні робочі підгрупи - Подоляк

"Київстар" відновив зв'язок у Сумах і поблизу Маріуполя

Відкрито справу у зв'язку зі спробою окупантів створити незаконну республіку на Херсонщині– прокуратура

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА