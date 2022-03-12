На Харківщині взято під варту місцевого жителя, який передавав представнику РФ відомості про переміщення ЗСУ на території регіону

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру в держзраді (ст.111 КК України) 52-річному чоловікові, який за завданням представника РФ на прізвисько "Шарап" у період з 24 лютого до 1 березня збирав та передавав інформацію про переміщення особового складу та техніки ЗСУ.

"Підозрюваний збирав та передавав представнику країни-агресора інформацію про переміщення військовослужбовців та військової техніки ЗСУ по території смт Нова Водолага та м. Мерефа Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У порядку ст. 615 КПК України до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Харківській області.