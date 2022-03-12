"Київстар" відновив зв'язок у Сумах і поблизу Маріуполя

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" повідомила про відновлення зв'язку в Сумах.

"Було усунено численні розриви волоконно-оптичної лінії зв'язку в рaйоні містa Тростянець і замінено пошкоджене обладнання. У результаті вдалося "підняти" 146 базових станцій у Сумській області. Місто Суми знову з мобільним зв’язком та інтернетом", - повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, також фахівці відновили роботу 10 базових станцій поблизу Маріуполя. На жаль, у самому Маріуполі немає подання електроенергії.

"Досі складна ситуація зі зв’язком у Чернігові та області, де суттєво постраждали ВОЛЗ. Наші спеціалісти разом із співробітниками підрядних організацій шукають рішення для відновлення зв’язку в області. Також "больовою" точкою є Мелітополь, де значні складнощі зі зв’язком. Ми працюємо над їх подоланням", - наголосила Леліченко.

За її словами, абоненти всіх мобільних операторів дедалі активніше користуються послугами національного роумінгу.

Джерело: https://www.facebook.com/Lelichenko/posts/7852979321394362