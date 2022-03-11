"Vodafone Україна" відновив зв'язок в Авдіївці, Кам'янці, Чугуєві, Бердянську, Приморську, Дніпрорудному та Енергодарі

Мобільний оператор "Vodafone Україна" відновив зв'язок в Авдіївці, Кам'янці, Чугуєві, Бердянську, Приморську, Дніпрорудному та Енергодарі, повідомила пресслужба компанії у п'ятницю.

"Мобільний зв'язок Vodafone відновлено в Авдіївці, Кам'янці, Чугуєві, Бердянську, Приморську, Дніпрорудному та Енергодарі. Навіть якщо ситуація змінюватиметься, інженери компанії готові миттєво реагувати і робити все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу мережі", - зазначено в повідомленні.