Події

18:29 12.03.2022

"Нова пошта" з 13 березня запускає видачу безкоштовних гуманітарних наборів для жителів Миколаєва

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"Нова пошта" з 13 березня запускає видачу безкоштовних гуманітарних наборів для жителів Миколаєва

Жителі Миколаєва з 13 березня можуть безкоштовно отримати продуктові набори у відділенні "Нової пошти".

"З 13 березня жителі Миколаєва зможуть отримувати безкоштовно гуманітарну допомогу у відділенні №3 "Нова пошта" за адресою вул. Космонавтів, 83а. Видаватимуть продукти тривалого зберігання – крупи, воду/сік, чай, каву тощо, а також засоби гігієни, одяг та інше необхідне", - йдеться в повідомленні компанії, поширеному в суботу.

Щоб отримати продуктові набори, потрібно прийти до відділення із сумкою чи пакетом.

Видача розпочинається з 9:00.

Гуманітарну допомогу видаватимуть щодня всім охочим, при цьому відділення працюватиме лише на видачу допомоги.

Ініціатива реалізується за підтримки "Нової пошти" та благодійної організації Help Ukraine.

Теги: #нова #миколаїв #пошта #гуманітарка
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