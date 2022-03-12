Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

Міністерство молоді та спорту України оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування об'єктів молодіжної інфраструктури, скоєних російськими окупаційними військами на території України.

"З перших днів війни російські окупаційні війська почали наносити ракетні та авіаудари по молодіжних центрах та молодіжних локаціях, використовувати такі об'єкти як штаби для окупантів Росії. Мінмолодьспорту звертається до свідків руйнування об'єктів молодіжної інфраструктури з усіх регіонів України та просить надсилати фото або відео докази до Міністерства молоді та спорту України про такі пошкодження через форми за посиланням: http://surl.li/bncjv", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що доступні для відкритого використання дані публікуватимуться на сайті міністерства та сторінках органів державної влади.

"Надані верифіковані матеріали можуть бути передані до Міжнародного суду в Гаазі для проведення слідчих дій", - йдеться у повідомленні.