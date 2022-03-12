Події

16:43 12.03.2022

Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

1 хв читати
Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

Міністерство молоді та спорту України оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування об'єктів молодіжної інфраструктури, скоєних російськими окупаційними військами на території України.

"З перших днів війни російські окупаційні війська почали наносити ракетні та авіаудари по молодіжних центрах та молодіжних локаціях, використовувати такі об'єкти як штаби для окупантів Росії. Мінмолодьспорту звертається до свідків руйнування об'єктів молодіжної інфраструктури з усіх регіонів України та просить надсилати фото або відео докази до Міністерства молоді та спорту України про такі пошкодження через форми за посиланням: http://surl.li/bncjv", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що доступні для відкритого використання дані публікуватимуться на сайті міністерства та сторінках органів державної влади.

"Надані верифіковані матеріали можуть бути передані до Міжнародного суду в Гаазі для проведення слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

Теги: #пошкодження #інфраструктура #агресор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 11.03.2022
У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

21:50 11.03.2022
У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

15:21 11.03.2022
Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

12:50 11.03.2022
Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

10:23 11.03.2022
За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

09:08 11.03.2022
Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

07:44 11.03.2022
Агресор атакував Луцьк - влада

Агресор атакував Луцьк - влада

19:41 10.03.2022
Мінспорту заявляє про руйнування та пошкодження молодіжної інфраструктури в різних областях

Мінспорту заявляє про руйнування та пошкодження молодіжної інфраструктури в різних областях

18:29 10.03.2022
СБУ: Окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині та звинуватити у цьому ЗСУ

СБУ: Окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині та звинуватити у цьому ЗСУ

09:59 10.03.2022
Через ворожі обстріли в Харкові пошкоджено газопровід, близько третини городян залишилися без газу - Синєгубов

Через ворожі обстріли в Харкові пошкоджено газопровід, близько третини городян залишилися без газу - Синєгубов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків - Шкарлет

ОСТАННЄ

Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

78 українських підприємств хочуть перемістити виробництво у Львівську область - ОВА

МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Deutsche Bahn запускає власну логістичну мережу для доставки гуманітарної допомоги в Україну

Найближчими днями в Україні буде холодно, майже без опадів

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Кабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війни

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА