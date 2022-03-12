Події

15:59 12.03.2022

У Миколаєві внаслідок нічного обстрілу 8 людей дістали поранень, повністю зруйновано 11 будинків – мер

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У Миколаєві внаслідок нічного обстрілу 8 людей дістали поранень, пошкоджено 167 будинків, з яких 11 – повністю зруйновано, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Загалом цей обстріл був виключно по об'єктах цивільної інфраструктури… Загалом за цей обстріл було пошкоджено 167 будинків… І також треба сказати, що 11 приватних будинків були повністю зруйновані. По об'єктах охорони здоров'я – лікарня №3 постраждала, та по об'єктах освіти – 11 навчальних закладів: дитячих садків та шкіл. За минулий обстріл постраждали вісім цивільних людей, поранені. На щастя, обійшлося: не було загиблих", – сказав Сенкевич у своєму відеозверненні у суботу.

За його словами, у місті знайдено вибухонебезпечні предмети за 182 адресами – їх розміновують вибухотехніки, а також перевірено 124 адреси, де вилучено 36 вибухонебезпечних речовин.

"Зараз відновлюється електроенергія, теплопостачання на двох котельнях та газопостачання (там, де були пошкодження – ІФ)", – додав мер Миколаєва.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=718540202857088

Теги: #миколаїв #постраждалі #обстріл
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