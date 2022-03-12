Події

13:52 12.03.2022

Втрати загарбників в Україні просто вражають - Зеленський

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Втрати загарбників в Україні просто вражають - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботньому відеозверненні заявив, що втрати російських військ в Україні колосальні, це найбільший удар по російській армії за десятки років.

"Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів", - заявив Зеленський.

За його словами, з початку російського вторгнення в Україну втратила боєздатність 31 батальйонно-тактична група супротивника.

"Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами... Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Понад 360 танків. 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та вранці. Вже близько 60 літаків. Понад 80 вертольотів. Сотні та сотні одиниць іншої техніки. Зокрема, найсучасніших зразків, якими Росія пишається", - сказав він.

Як наголосив президент, "у більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення".

Теги: #президент #паливо #пдв
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