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13:46 12.03.2022

Українські війська залишили Волноваху - Кириленко

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Українські війська залишили Волноваху - Кириленко

Українські війська залишили Волноваху, точаться бої на околиці міста, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Волноваха. Українські війська зараз пішли з міста, і бої точаться на околицях міста", - повідомив Кириленко в суботу в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, під ударами ворога перебувають міста Торецьк, Авдіївка.

"Уздовж лінії розмежування фактично тривають постійні бої. Ворог наступає з півночі області – Ізюму на кордоні з Харківською областю. Вчора було обстріляно (і авіаудари дуже значні) населені пункти Яцьківка, Рубці, фактично ці села зруйновані", - зазначив Кириленко.

Джерело: https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/386909893248663

Теги: #волноваха #відступ
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