Події

05:06 27.06.2024

Підрозділи армії Болівії залишили площу перед палацом уряду

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Підрозділи армії Болівії залишили площу перед палацом уряду

Болівійські збройні сили з бронетехнікою відступили від президентського палацу в Ла-Пасі в середу ввечері, повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, у президентському палаці президент Болівії Луїс Арсе (Luis Arce) привів до присяги Хосе Вілсона Санчеса (José Wilson Sánchez) як військового командувача. Санчес закликав солдатів повернутися в казарми, а їхніх лідерів - уникати кровопролиття.

"Армійські підрозділи ухвалили рішення відійти з площі, на якій розташований палац уряду після того, як президент Болівії Луїс Арсе оголосив про зміну всього вищого військового командування країни. Із площі йде і військова техніка", - пише болівійська газета "Pais".

Декілька годин потому болівійський генерал та колишній командувач Хуан Хосе Суніга (Juan Jose Zuniga), який, судячи з усього, стояв за повстанням, був заарештований, повідомляє Associated Press.

Теги: #війська #болівія #уряд #відступ

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