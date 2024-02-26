Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

Сили оборони України здійснили відхід від села Ласточкине (на захід від Авдіївки), щоб організувати оборону на лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Речник зазначив, що найбільш "гарячими" залишаються авдіївський і мар'їнський напрямки. Зокрема, на авдіївському напрямку українські захисники за добу відбили 25 атак противника, на мар'їнському - відразу 40. "Це найбільший показник за декілька останніх днів", - додав Лиховій.

25 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що українські воїни відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине (Донецька область), де зайняли підготовлені оборонні позиції.