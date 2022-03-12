Події

13:29 12.03.2022

Внаслідок артобстрілу передмістя Харкова 5 людей поранені, пошкоджено понад 10 будинків - прокуратура

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Харківські правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом артобстрілу смт.Високий та с.Ржавець російськими окупантами.

"За даними слідства, 11 березня 2022 року близько 15:30 військовослужбовцями ЗС РФ здійснено артилерійський обстріл населених пунктів смт Високий та с. Ржавець... Внаслідок обстрілу 5 мирних жителів зазнали тілесних ушкоджень, пошкоджено понад 10 житлових будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #харків #обстріл #ранення
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