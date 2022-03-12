Події

11:30 12.03.2022

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,4 млрд грн

2 хв читати
На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,4 млрд грн

Українці та іноземці з 24 лютого до 12 березня перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), 11,4 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - еквівалент 3,3 млрд грн.

Як повідомляється на сайті НБУ в суботу, гроші надходили, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок коштів на спецрахунку становить 61,2 млн грн.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 950 млн грн, у Нацполіцію – 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони – 8,1 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 720 млн грн.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 242 млн грн в еквіваленті, зокрема 117,6 млн грн надійшло з-за кордону в інвалюті.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку з запровадженням військового стану в Україні, внаслідок збройної агресії РФ та небезпеки для державної незалежності України, її територіальної небезпеки.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізит

Теги: #нацбанк #рахунок #зсу
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 11.03.2022
ПриватБанк запустив сайт для підтримки ЗСУ і гумдопомоги

ПриватБанк запустив сайт для підтримки ЗСУ і гумдопомоги

13:18 11.03.2022
Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

11:36 11.03.2022
ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Чернігівській області

ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Чернігівській області

11:04 11.03.2022
На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,3 млрд грн

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,3 млрд грн

00:33 11.03.2022
Українські військові дають відсіч і стримують наступальну операцію сил РФ - генштаб ЗСУ

Українські військові дають відсіч і стримують наступальну операцію сил РФ - генштаб ЗСУ

22:25 10.03.2022
Мінцифри допомогло придбати необхідні для ЗСУ речі за кошти Криптофонду

Мінцифри допомогло придбати необхідні для ЗСУ речі за кошти Криптофонду

07:58 10.03.2022
Українські бійці контратакували під Києвом – радник голови МВС

Українські бійці контратакували під Києвом – радник голови МВС

21:48 09.03.2022
ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

17:45 09.03.2022
На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 10,8 млрд грн

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 10,8 млрд грн

07:10 09.03.2022
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію – генштаб ЗСУ

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію – генштаб ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на вимоги РФ – Подоляк

СБУ: серед військових РФ починаються бунти, армійське керівництво окупанта застосовує тактику "розстрільних загонів"

РФ опрацьовує два варіанти ядерного шантажу - Буданов

За добу Харківщина зазнала 84 ворожих обстрілів - Синєгубов

Унаслідок ракетного обстрілу окупанта по Василькову Київської області повністю знищено аеропорт – мер

ОСТАННЄ

Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на вимоги РФ – Подоляк

Пасажиропотік на західному кордоні України зменшився, минулої доби країну залишили майже 75 тис. осіб – МВС

За добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб – ДСНС

У Сумській області захоплено 3 танки та "Мста-С" армії РФ - Міноборони

У Сєвєродонецьку Луганської області під обстріл потрапила лікарня

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти призупинила членство російських агенцій - Шкарлет

СБУ: серед військових РФ починаються бунти, армійське керівництво окупанта застосовує тактику "розстрільних загонів"

Користувачі Airbnb забронювали житло в Україні на 434 тисячі ночей

РФ опрацьовує два варіанти ядерного шантажу - Буданов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА