На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,4 млрд грн

Українці та іноземці з 24 лютого до 12 березня перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), 11,4 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - еквівалент 3,3 млрд грн.

Як повідомляється на сайті НБУ в суботу, гроші надходили, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок коштів на спецрахунку становить 61,2 млн грн.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 950 млн грн, у Нацполіцію – 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони – 8,1 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 720 млн грн.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 242 млн грн в еквіваленті, зокрема 117,6 млн грн надійшло з-за кордону в інвалюті.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку з запровадженням військового стану в Україні, внаслідок збройної агресії РФ та небезпеки для державної незалежності України, її територіальної небезпеки.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізит