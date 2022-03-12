Події

10:35 12.03.2022

Ситуація на Чернігівщині контрольована, а на тимчасово не підконтрольних територіях активно діє рух спротиву окупантам – голова ОВА

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Ситуація на Чернігівщині контрольована, а на тимчасово не підконтрольних територіях активно діє рух спротиву окупантам – голова ОВА

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляє, що ситуація в регіоні цілком контрольована, а на території тимчасово зайнятих російськими окупантами населених пунктів області розгорнувся активний рух спротиву загарбникам.

"У всіх чернігівців дуже сильний бойовий дух, ситуація в області контрольована та зрозуміла. А там, де неконтрольована (на тимчасово зайнятих окупантами територіях – ІФ), у нас дуже потужно працює рух спротиву. Ми знищуємо ворога скрізь в області", - сказав Чаус в ефірі національного телемарафону.

При цьому він уточнив, що влада області вірить не лише в чернігівських партизанів, "а й у Бога та ЗСУ".

Глава ОВА також розповів, що окупанти використовують "жахливу" тактику ведення бою.

"Вони заходять до населених пунктів і звідти ведуть обстріл, зокрема по Чернігову. Наші ЗС не працюють по населених пунктах. Ми чекаємо, доки вони виходять на якісь марші, якусь релокацію, і можемо їх (знищити – ІФ) між населеними пунктами. Втрати противника дуже вагомі", - наголосив Чаус.

Він також розповів про ситуацію в обласному центрі, повідомивши, що в місті відсутнє електро-, водо, тепло- та газопостачання.

"Місто відрізане від усіх мереж забезпечення. Але працюють бригади обленерго, Чернігівгазу та водоканалу. Ситуація потроху починає вирівнюватися. Постійно ми збільшуємо кількість абонентів, яким відновлюється постачання послуг. Найголовніша проблема - вода", - підсумував Чаус.

Теги: #війна #партизани #чернігівщина #фукраїна
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