Події

10:25 12.03.2022

РФ обстріляла мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі - МЗС

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Російські окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани в Маріуполі, де від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини", - йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter у суботу.

Теги: #мечеть #обстріл #донецька
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