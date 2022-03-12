РФ обстріляла мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі - МЗС

Російські окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани в Маріуполі, де від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини", - йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter у суботу.