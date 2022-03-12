Події

08:58 12.03.2022

Над Дніпром українською ППО знищено російську крилату ракету - Повітряне командування "Схід"

1 хв читати

Українськими зенітниками в суботу вранці знищено російську крилату ракету над Дніпром, повідомила пресслужба Повітряного Командування "Схід".

"Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром", – повідомляється на сторінці Командування в Facebook у суботу вранці.

Українські військові наголосили, що "війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, і підступно завдають удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 стежать за небом".

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що в суботу вранці, 12 березня, місто зазнало повітряної атаки, працювала ППО. За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає.

Джерело: https://www.facebook.com/pvkshid

Теги: #ракета #дніпро #ппо
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 12.03.2022
У Дніпрі працювала система ППО, попередньо травмованих і загиблих немає – мер

У Дніпрі працювала система ППО, попередньо травмованих і загиблих немає – мер

12:14 11.03.2022
За фактом авіаудару по Дніпру відкрито справу – Офіс генпрокурора

За фактом авіаудару по Дніпру відкрито справу – Офіс генпрокурора

09:29 11.03.2022
Пожежа на взуттєвій фабриці у Дніпрі локалізована - ДСНС

Пожежа на взуттєвій фабриці у Дніпрі локалізована - ДСНС

21:40 07.03.2022
Під Обуховим збили російську крилату ракету - Геращенко

Під Обуховим збили російську крилату ракету - Геращенко

17:13 04.03.2022
У двір президентської дачі в Конча-Заспі впав уламок ракети - прессекретар Никифоров

У двір президентської дачі в Конча-Заспі впав уламок ракети - прессекретар Никифоров

12:16 03.03.2022
Уночі в небі над Києвом збили декілька ворожих ракет, руйнувань і жертв немає – мер

Уночі в небі над Києвом збили декілька ворожих ракет, руйнувань і жертв немає – мер

11:57 03.03.2022
ППО збила російський винищувач-бомбардувальник у районі Волновахи - ООС

ППО збила російський винищувач-бомбардувальник у районі Волновахи - ООС

22:41 02.03.2022
Українська ППО збила крилату ракету агресора, що зумовило вибух біля вокзалу у Києві, - Геращенко

Українська ППО збила крилату ракету агресора, що зумовило вибух біля вокзалу у Києві, - Геращенко

16:19 01.03.2022
Кулеба: Україна опрацьовує з партнерами рішення для протиповітряної оборони

Кулеба: Україна опрацьовує з партнерами рішення для протиповітряної оборони

15:07 01.03.2022
У Дніпропетровській області всі дороги в проїзному стані - САД

У Дніпропетровській області всі дороги в проїзному стані - САД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок потужного авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами – поліція

ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

Чотири російські вертольоти, безпілотник і винищувач-бомбардувальник Су-34 знищені українськими зенітниками та авіацією за добу – Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сьогодні через гуманітарні коридори вдалося врятувати 71 444 особи – Зеленський

Російська влада боїться та намагається закрити всі вільні джерела інформації – Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок потужного авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами – поліція

Азербайджан надіслав 380 тонн гуманітарної допомоги мешканцям України

У Києві на Подолі ліквідовано пожежу на покрівлі адмінбудівлі - ДСНС

У Миколаєві двоє людей поранені після хаотичних обстрілів російських військових - голова ОВА

З-під завалів у сел. Слобожанському на Харківщині рятувальники вилучили п'ять тіл загиблих під час бомбардування – ДСНС

У Василькові після авіаудару горить нафтобаза – голова Київщини

Пожежу на складі у селі Квітневе Київської області локалізовано на площі 28 тис м кв – ДСНС

Жителі Бучі та Ворзеля можуть на своїх автомобілях евакуюватись за певними маршрутами, час уточнюється - міськрада

ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

У Броварському районі після обстрілу горить склад зберігання замороженої продукції – ДСНС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА