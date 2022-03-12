Азербайджан надіслав 380 тонн гуманітарної допомоги мешканцям України

Літак із гуманітарною допомогою для мешканців України у суботу вилетів із Азербайджану, повідомляють азербайджанські ЗМІ.

Зазначається, що загальна вага гумдопомоги становить 380 тонн. На борту літака - продовольство, ліки та медичне приладдя. Вони будуть доставлені до України транзитом через Польщу.

Раніше Азербайджан доправив в Україну лікарські препарати та медичне обладнання.

Про відправлення гумдопомоги за день до вильоту літака повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв.