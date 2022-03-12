ООН планує створювати коридори для виведення суден, що залишаються в Чорному та Азовському морях.

Міжнародна морська організація ООН (IMO) працюватиме над створенням безпечного морського коридору, за яким торгові судна, що перебувають нині у Чорному та Азовському морях, та їхні екіпажі зможуть залишити ці райони.

У підсумковій заяві проведеної IMO віртуальної наради наголошується, що морський коридор "дасть змогу безпечно евакуювати моряків та судна з районів підвищеного ризику та постраждалих районів Чорного та Азовського морів у безпечне місце".

Генеральний секретар IMO Кітак Лім "заявив про відданість негайним діям щодо реалізації безпечного морського коридору у співпраці та за сприяння відповідних сторін, зокрема прибережних держав", - наголошується в заяві.