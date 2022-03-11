Данілов білорусам: Краще залишатися вдома, ніж вирушати додому вантажем "200"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна готова до того, що білоруси можуть приєднатися до російської агресії проти України, але попереджає, що краще залишатися вдома.

"Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація. У разі, якщо білоруси приєднуватимуться до рашистів, ми до цього також будемо готові. І я попереджаю всіх білорусів – краще залишатися вдома, ніж вирушати додому вантажем "200", як вирушають зараз велика кількість російських солдатів", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він наголосив, що якщо керівник Білорусі "зробить хоч один крок, хоч один його вояк перетне наш кордон, ми відразу даватимемо відсіч".

Данілов підтвердив атаку російських літаків на ЗСУ на українсько-білоруському кордоні, а також те, що російські військові скинули снаряди на територію Білорусі в п'ятницю.