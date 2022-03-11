Події

19:33 11.03.2022

British American Tobacco йде з РФ

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British American Tobacco plc (SPB: BTI) (BAT), один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції, вирішив піти з російського ринку.

У п'ятницю BAT ініціювала процес передання бізнесу в РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства, повідомила компанія. Після завершення цього процесу BAT більше не буде представлена на російському ринку.

Вона зазначила, що продовжує виплати 2,5 тис. співробітникам у РФ і пообіцяла зробити все можливе, щоб забезпечити їхню зайнятість у майбутньому.

Компанія дійшла висновку, що її право власності на російський бізнес "не є стійким у поточних умовах", йдеться в повідомленні.

Через рішення щодо російського бізнесу, а також невизначеності навколо РФ і України, що зберігається, і можливого впливу на решту бізнес-групи вона переглянула свій річний прогноз. Наразі BAT очікує зростання виручки з 2022 року на 2-4%.

На РФ та Україну за підсумками 2021 року припало 3% виручки групи та трохи менше 3% скоригованого операційного прибутку.

Раніше на цьому тижні BAT оголосила, що призупиняє заплановані інвестиції в РФ і зосередиться на активному портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва, включно з виробами з тютюну.

У РФ BAT володіє тютюновою фабрикою у Санкт-Петербурзі. Портфель брендів містить марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike та ін. Компанія також виготовляє тютюнові стіки для своїх систем нагрівання тютюну Glo.

Теги: #росія #тютюн #компанія #відхід
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