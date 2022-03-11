Російські війська в Україні не досягли своїх основних цілей із захоплення міст і територій – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в Україні не досягли своїх основних цілей із захоплення певних міст і територій, через що є висока ймовірність того, що окупанти використовуватимуть терористичні методи для подальших бойових дій, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у п'ятницю.

"Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що частини та підрозділи окупаційних військ не залишають спроб продовжити наступ у всіх напрямках.

"Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території Російської Федерації. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що ЗСУ у тісній взаємодії з іншими складовими сектора безпеки та оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат у живій силі та військовій техніці.

"Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих напрямках окупанти здаються у полон", - підсумували у Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/270223781957374