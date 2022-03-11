Події

19:14 11.03.2022

Байден повідомив Зеленському про нові заходи проти РФ - Білий дім

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Президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському про вжиті США в п'ятницю в координації з ЄС і G7 заходи проти Росії, йдеться в заяві Білого дому.

"Він також поінформував президента Зеленського про заходи, які США вжили сьогодні в координації з G7 та ЄС, щоб вплинути на Росію", - йдеться у заяві, опублікованій Білим домом у п'ятницю.

Зазначається, що Байден укотре наголосив на підтримці громадян України, зокрема, президент повідомив про збільшення обсягів гуманітарної та економічної допомоги, а також - про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки.

Теги: #сша #президенти #розмов
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