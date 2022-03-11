Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння, а також прагнутимуть перешкоджати російським позикам у Світового банку та МВФ, заявив у п'ятницю президент США Джо Байден.

"Кожна з країн має намір вжити заходів щодо скасування статусу країни найбільшого сприяння для Росії", - заявив він.

Байден наголосив, що також "США та їхні союзники з G7 прагнутимуть перешкоджати російським позикам у провідних фінансових організацій, таких як Світовий банк і МВФ".

Окрім того, за його словами, США відмовляться від імпорту з РФ горілки, морепродуктів та алмазів. "Ми також робимо подальші кроки, забороняючи імпорт товарів декількох важливих секторів російської економіки, зокрема морепродуктів, горілки та алмазів", - сказав Байден.