США забороняють постачання до РФ предметів розкоші - Байден

США забороняють постачання предметів розкоші до РФ, ускладнюють купівлю високоякісних товарів для олігархів у країні, заявив президент США Джо Байден у п'ятницю.

"Ми також плануємо ускладнити купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", - сказав Байден, говорячи про заходи проти представників великого російського бізнесу.

"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії", - додав президент США.

Також він зазначив, що до санкційних списків США буде додано нові імена мільярдерів із РФ і членів їхніх сімей.