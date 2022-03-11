ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

У Європейському Союзі мають намір поетапно скорочувати залежність від нафти та газу з Росії шляхом диверсифікації постачання та поступового відходу від використання викопних енергоресурсів. Це випливає із заяви, поширеної у п'ятницю за підсумками саміту ЄС у Версалі.

"Ми домовилися якнайшвидше поетапно відмовитися від нашої залежності від імпорту російського газу, нафти і вугілля", - йдеться у документі.

Зокрема, ЄС має намір прискорити скорочення загальної залежності від викопних видів пального, зайнятися диверсифікацією постачання та маршрутів за рахунок використання СПГ і розробки біогазу, а також шляхом подальшого розвитку ринку водню в Європі.