Події

17:55 11.03.2022

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

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У Європейському Союзі мають намір поетапно скорочувати залежність від нафти та газу з Росії шляхом диверсифікації постачання та поступового відходу від використання викопних енергоресурсів. Це випливає із заяви, поширеної у п'ятницю за підсумками саміту ЄС у Версалі.

"Ми домовилися якнайшвидше поетапно відмовитися від нашої залежності від імпорту російського газу, нафти і вугілля", - йдеться у документі.

Зокрема, ЄС має намір прискорити скорочення загальної залежності від викопних видів пального, зайнятися диверсифікацією постачання та маршрутів за рахунок використання СПГ і розробки біогазу, а також шляхом подальшого розвитку ринку водню в Європі.

Теги: #нафтогаз #єс #росія #експрес #позиція
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