Події

17:13 11.03.2022

Російські військові викрали мера Мелітополя

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Російські військові викрали мера Мелітополя

За попередньою інформацією, російські військові викрали мера міста Мелітополь (Запорізька область) Івана Федорова, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"За попередньою інформацією, годину тому окупанти викрали мера міста Мелітополь Івана Федорова", - написав Тимошенко в Telegram-каналі.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також написав у Telegram-каналі, що "в Мелітополі група окупантів із 10 осіб викрала мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом".

"Під час викрадення йому наділи пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. В кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - повідомив він.

 

Теги: #мелітополь #викрадення
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