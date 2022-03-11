Події

15:31 11.03.2022

Китай підтримує всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню ситуації в Україні

1 хв читати
Китай підтримує всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню ситуації в Україні

Китай завжди проводив незалежну та самостійну мирну дипломатичну політику щодо ситуації в Україні та виступає за повагу суверенітету і територіальної цілісності всіх держав та дотримання цілей та принципів Статуту ООН, заявив прем'єр Держради КНР Лі Кецян у п'ятницю журналістам після завершення п'ятої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання.

Як повідомляє пресслужба посольства КНР в Україні, також, за його словами, мають враховуватись обґрунтовані інтереси безпеки всіх держав. Виходячи з цього, китайська сторона виробляє власну думку і разом із міжнародною спільнотою готова відігравати активну роль у відновленні миру.

"Поточна ситуація в Україні викликає велику тривогу. Необхідно докласти максимальних зусиль для підтримки російсько-українського діалогу, щоб подолати труднощі і досягти мирного вирішення. Ми підтримуємо і заохочуємо всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Завданням першочергової важливості є уникнення ескалації напруженої ситуації, аж до втрати контролю", - йдеться в повідомленні.

Стосовно цього, зазначають у посольстві, міжнародна спільнота та всі сторони досягли єдиної думки. "Китайська сторона закликає до максимальної стриманості для недопущення великомасштабної гуманітарної кризи. Китай уже висунув ініціативу щодо реагування на ситуацію в Україні та, зокрема, щодо гуманітарної обстановки, а також продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу", - повідомили в дипломатичному представництві.

Теги: #китай #війна #врегулювання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 11.03.2022
Українські ІТ-компанії зібрали за десять днів війни 710 млн грн на потреби країни

Українські ІТ-компанії зібрали за десять днів війни 710 млн грн на потреби країни

15:42 11.03.2022
Мінекономіки України оцінює прямі збитки від війни вже в $119 млрд, розраховує на компенсацію із ЗВР Центробанку РФ

Мінекономіки України оцінює прямі збитки від війни вже в $119 млрд, розраховує на компенсацію із ЗВР Центробанку РФ

15:39 11.03.2022
Військово-політична обстановка на день 11 березня залишається керованою - Арестович

Військово-політична обстановка на день 11 березня залишається керованою - Арестович

14:42 11.03.2022
Евакуйовані з Бучі у п'ятницю прибули до Білогородки – голова обладміністрації

Евакуйовані з Бучі у п'ятницю прибули до Білогородки – голова обладміністрації

14:23 11.03.2022
Єрмак: Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%, наш народ обирає 100%

Єрмак: Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%, наш народ обирає 100%

13:55 11.03.2022
В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

13:38 11.03.2022
Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

13:18 11.03.2022
Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

13:07 11.03.2022
Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

12:59 11.03.2022
У Броварському районі точаться бойові дії, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований – голова Київської ОВА

У Броварському районі точаться бойові дії, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований – голова Київської ОВА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Військово-політична обстановка на день 11 березня залишається керованою - Арестович

Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

Безпілотник, що впав у Загребі, - не український – радник міністра оборони

Військове захоплення та знеструмлення ЧАЕС загрожує міжнародній безпеці – ЄБРР

Зеленський очікує нових санкцій проти Росії

ОСТАННЄ

Будівельні конструкції "Джерела нейтронів" у ХФТІ дістали незначних пошкоджень унаслідок російського бомбардування - ДІЯРУ

Швейцарія виділить 80 млн франків на гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам регіону

Зеленський привітав народ Литви з Днем відновлення незалежності: Ваше свято – наше свято, наша перемога – ваша перемога

Російські війська планують оточити Одесу з боку Вознесенська, невизнаного Придністров'я та Чорного моря, місто готується до оборони - Труханов

СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині, допитує бойовиків "ЛНР"

"Укрзалізниця" відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів у Самборі

Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

У РФ обмежили доступ до Instagram

Безпілотник, що впав у Загребі, - не український – радник міністра оборони

CERT-UA попередила про розсилку фейкових листів нібито від імені держорганів України з посиланням на завантаження шкідливого ПЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА