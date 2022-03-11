Китай підтримує всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню ситуації в Україні

Китай завжди проводив незалежну та самостійну мирну дипломатичну політику щодо ситуації в Україні та виступає за повагу суверенітету і територіальної цілісності всіх держав та дотримання цілей та принципів Статуту ООН, заявив прем'єр Держради КНР Лі Кецян у п'ятницю журналістам після завершення п'ятої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання.

Як повідомляє пресслужба посольства КНР в Україні, також, за його словами, мають враховуватись обґрунтовані інтереси безпеки всіх держав. Виходячи з цього, китайська сторона виробляє власну думку і разом із міжнародною спільнотою готова відігравати активну роль у відновленні миру.

"Поточна ситуація в Україні викликає велику тривогу. Необхідно докласти максимальних зусиль для підтримки російсько-українського діалогу, щоб подолати труднощі і досягти мирного вирішення. Ми підтримуємо і заохочуємо всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Завданням першочергової важливості є уникнення ескалації напруженої ситуації, аж до втрати контролю", - йдеться в повідомленні.

Стосовно цього, зазначають у посольстві, міжнародна спільнота та всі сторони досягли єдиної думки. "Китайська сторона закликає до максимальної стриманості для недопущення великомасштабної гуманітарної кризи. Китай уже висунув ініціативу щодо реагування на ситуацію в Україні та, зокрема, щодо гуманітарної обстановки, а також продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу", - повідомили в дипломатичному представництві.